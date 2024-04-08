بالفيديو.. الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر للعاصفة «نهال» في عيد الفطر

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة ضرب العاصفة نهال إلى مصر خلال الأيام المقبلة، قائلة: "مجرد شائعة ولا توجد أي عواصف تسمى نهال نهائيًا".

وقالت "منار" في حوارها لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، إنه من المتوقع عدم وجود أتربة أو عواصف ترابية خلال فترة عيد الفطر المبارك 2024، موضحة أنه لا صحة لضرب العاصفة نهال إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وأن كل ما يتردد مجرد شائعات مغرضة على صفحات التواصل الإجتماعي.

وأكدت، أنه لابد من عدم الالتفات إلى مثل هذه الإشاعات، وضرورة حث الجميع على ضرورة متابعة النشرات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية فقط.

وأردفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أي يكون هناك أتربة ورمال في شمال الصعيد والصحراء الغربية، مشيرةً إلى أن الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة ستشهد اسقرارًا على صعيد البلاد، ومن المتوقع بدء ارتفاع درجات الحرارة اعتبارا من يوم الخميس المقبل.