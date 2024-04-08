رئيس قطاع الناشئين السابق بالمحلة: إمام عاشور تسبب في إيذائي نفسيا

أبدى خالد ابو الفتوح رئيس قطاع الناشئين بالمحلة السابق استيائه الشديد من التصريحات التليفزيونية التي أدلى بها أمام عاشور لاعب الأهلي الحالي والمحلة الأسبق.

وقال خالد ابو الفتوح خلال تصريحاته الخاصة لـ"البوابة نيوز" إن أمام عاشور أدلى بتصرحات غير صحيحة وكلها أكاذيب حيث رفض الإعتراف بالدور الذي لعبته في مسيرته الكروية رغم أنني كنت أول من اكتشفته ودعمته.

وأوضح أبو الفتوح: “إمام عاشور بدأ مسيرته الكروية بقطاع الناشئين بالمحلة وكان يملك مهارات عالية ولكنه كان ضعيف، ولا يملك القوة البدنية التي يتمتع بها أبناء جيله سواء في المحلة أو الأندية المنافسة وكنت أحرص على تحفيز اللاعب وعلى التواصل مع أسرته للاطمئنان على برنامجه اللاعب الغذائي وطالبت من والدته التي كانت تصطحبه أثناء تدريبه بالإهتمام بالبرنامج الغذائي وعمل بعض التدريبات التي تساهم في فرد طوله وكنت واثق من أنه سيكون لاعب كبير لذلك رفضت الاستغناء عنه وتمسكت بوجوده داخل قطاع الناشئين بالمحلة” .

وأضاف: حمد حسام ميدو طلب منى أثناء رئاسته لقطاع الناشئين بالزمالك ترشيح بعض المواهب داخل المحلة للانصمام للزمالك وكان أمام عاشور أول من رشتحه والواقعه يسأل فيها أحمد حسام ميدو ورغم ذلك للأسف خرج اللاعب في تصريحات تليفزيونية يتهمني بمحاربته لعدم الاستمرار في الملاعب لذلك حسبنت عليه وأنا ساجد في نهار رمضان لانه تسبب في إيذائي نفسياً أنا وافراد أسرتي حيث أنكر فضلي وهاجمنى بدون وجه حق ولن أسامحه مهما حدث.