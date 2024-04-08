جامعة بنها تطلق مسابقة "الحلول الابتكارية لتحقيق التنمية المستدامة"

أعلنت جامعة بنها، اليوم الاثنين، انطلاق مسابقة "الحلول الابتكارية لتحقيق التنمية المستدامة"، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة والدكتور السيد فودة، نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار بيان للجامعة اليوم، إلى أن المسابقة تأتي انطلاقًا من حرص جامعة بنها على تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، واستخدام استراتيجيات متطورة ومستدامة للحفاظ على البيئة، والارتقاء بجودة الحياة، والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الموارد.

وتهدف المسابقة إلى اختيار أفضل فكرة ذات نتائج تطبيقية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وتقدم جائزة مالية قدرها 5 آلاف جنيه مصري لكل محور من المسابقة تقدم للفكرة الفائزة بإجمالي (50 ألف جنيه مصري) وذلك في 10 تحديات، وتستمر المسابقة لمدة 4 أسابيع من تاريخ الإعلان.

التحديات المطروحة للمسابقة هي:

- مشاكل تلوث الهواء ومستوى جودته.

- تأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الحيواني والانتاج الزراعي.

- تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

- منظومة النظافة والتعامل مع المخلفات وإعادة تدويرها.

- تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية وايجاد حلول تكنولوجية لها.

- التحول للمدن الخضراء المستدامة والتصاميم الصديقة للبيئة.

- حلول مقترحة للتعامل مع الاحتباس الحراري وارتفاع درجات حرارة الجو وتحجيمها.

- حلول تكنولوجية لحل مشكلات الحرف التراثية والصناعات اليدوية التقليدية.

- مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.

- تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.