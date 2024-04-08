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الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إحالة متهم للجنايات في قتل عامل لخلافات بينهما بالمطرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قررت نيابة المطرية  اليوم الاثنين ،إحالة متهم للجنايات في قتل عامل لخلافات بينهما في منطقة المطرية حيث سدد المتهم عدة طعنات المجني عليه وتوفي متأثرا بإصابته ولقي شاب مصرعه،  إثر دخوله في مشاجرة بمنطقة المطرية لخلافات بينهما.

وتلقى  قسم شرطة المطرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة عامل وتوفي فور وصوله المستشفي  وبانتقال قوات  الامن لمكان البلاغ، تبين مقتل عامل بطعنات سكين سددها له آخر بسبب خلافات بينهما ولاذ المتهم بالهرب.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة وجمع المعلومات وإعداد الاكمنة اللازمة  ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم والسكين المستخدم في الجريمة.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

إدارة شرطة النجدة إحالة متهم للجنايات العثور على جثة