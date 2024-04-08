تحرك برلماني بشأن انتشار الفسيخ والرنجة "منتهية الصلاحية" خلال فترة العيد

كشف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تقديمه طلب إحاطة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزراء الصحة والصناعة والتموين، بشأن رواج بعض المنتجات غير المطابقة للمواصفات في فترة العيد وأبرزها "الفسيخ والرنجة".

وأوضح أبو العلا، في طلبه: أنه ارتبط المصريون في مناسبات مختلفة بتناول بعض الأطعمة، وبينها الرنجة والفسيخ في فترة الأعياد وتحديدًا عيد الفطر الذي يحل قريبا، وبعده شم النسيم.

ولفت الى أنه على الرغم من التحذيرات الصحية من أضرار هذه الأنواع من الأطعمة، إلا أنها تلقى رواجًا كبيرًا بين قطاع عريض من المواطنين.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الإشكالية الأكبر أن البعض يستغل هذا الطلب الزائد في تقديم منتجات غير مطابقة وأحيانا كثيرة تكون منتهية الصلاحية، وهو ما يضاعف من مخاطر تناولها على الصحة العامة.

وتابع، كثيرا ما نسمع عن حالات تسمم لأسر كاملة في الأعياد بسبب تناول هذه الأنواع من المأكولات، الأمر الذي يتطلب التوعية والتحذير.

وطالب النائب، الحكومة باتخاذ اللازم في مواجهة أي تصنيع غذائي غير مطابق للمواصفات وقد يؤدي لمشاكل ومخاطر صحية على المواطنين.