بالفيديو.. بركان "لا كومبري" في الإكوادور يلقي حممه في المحيط الهادي

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، لانفجار بركان لا كومبري، الواقع بجزيرة فيرناندينا في الإكوادور.

ويظهر الفيديو، إلقاء البركان لحممه في مياه المحيط الهادي، مما أضاء سماوات المنطقة المحيطة به، حيث بدأ انفجار البركان المتتابعة منذ 35 يوماً في الجزيرة التي تعد إحدى جزر غالاباغوس الإكوادورية.

وقالت هيئة البيئة في الإكوادور إنها تتابع نشاط البركان، فيما لا يشكل انفجار البركان خطراً على سكان جزر غالاباغوس والبالغ عددهم حوالي 25 ألف نسمة، إلا أنه يعرض بعض الحيوانات بالمنطقة مثل الإغوانا وطيور البطريق وطيور الغاق التي لا تطير للخطر.

ويعد بركان لا كومبري أحد أنشط البراكين في في جزر غالاباغوس، والتي اشتهرت بمساعدة العالم البريطاني تشارلز داروين على كتابة نظريته في التطور في القرن التاسع عشر.