قوات الاحتلال تقتحم محيط حي الغناوي في بلدة عزون شرق قلقيلية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت محيط حي الغناوي في بلدة عزون شرق قلقيلية، كما اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة أودلا جنوب مدينة نابلس.

ويستمر الطيران الحربي الإسرائيلي في شن غارات جوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، غارات جوية عنيفة على شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما تمكنت طواقم الدفاع المدني الفلسطينية من السيطرة على حريق اندلع في أحد المحال التجارية جراء استهدافه من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي في شارع فهمي بيك بميدان فلسطين في غزة.

وأمس الأحد، تجمع مستوطنون إسرائيليون قرب كفر لاقف جنوب مدينة قلقيلية ويعتدون على مركبات المواطنين الفلطسنيين.

كما أفادات مصادر طبية فلسطينية أمس الأحد، بانتشال جثامين 12 شهيدًا فلسطينيًا من مناطق متفرقة في مدينة خان يونس منذ صباح اليوم.