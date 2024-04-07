الغضب يسيطر على الحكام المصريين بسبب سياسة إدارة البرتغالي فيتور بيريرا للجنة

حالة غضب شديدة اصابة عدد كبير من الحكام المصريين نتيجة سياسية البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الذى يتعمد تجاهل أفضل العناصر التحكيمية في مصر وأبعدهم عن المشاركات الرسمية رغم نجاح الحكام المصريين في البطولة الافريقية الأخيرة التى أقيمت بكوت ديفوار في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير الماضيين .

الغريب أن البرتغالي فيتور بيريرا لم يسند أى مباراة رسمية لعدد من الحكام المميزين على سبيل المثال محمود عاشور الذى أدار 11 مباراة في بطولة افريقيا الاخيرة وكان عنصر مشرف للتحكيم المصري وتم اختياره لتمثيل مصر في دورة الألعاب الاولمبية المقبلة بباريس وتجأهل الحكم المميز أمين عمر الذى نجاح ايضا في الظهور بشكل مميزة خلال مشاركته في البطولة الأفريقية الاخيرة.

الغريب أيضا أن اتحاد الكرة رفع شعار “شاهد ماشفش حاجة” ولم يتدخل اى مسئول من اعضاء اتحاد الكرة لمناقشة البرتغالي ومعرفة أسباب إستبعاد الحكام المميزين وعدم الإعتماد عليهم رغم ان المشاركات الرسمية مهمة لتجهيزه للمشاركات الدولية .

يذكر أن عدد كبير من الحكام المصريين يرفضون سياسة البرتغالي فيتور بيريرا واكدو انه لم يترك أى بصمة تذكر حتي الأن وكشف مصدر مسئول دخل لجنة الحكام ان البرتغالي عقد إجتماع مع الحكام عبر خاصية الزوم وركز خلال المحاضرة على كيفية اداء اللاعبين للضربة التماس وكيفية وقوف الحكام قبل إنطلاق اللقاء وكذلك كيفية مسك الراية للحكام المساعدين وهو ما جعل الكثير من الحكام يتهكمون على ملاحظات البرتغالي وطالبوا بسرعة توجيه الشكر له حفاظاً على المال العام.