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الأحد 07 أبريل 2024
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فضائيات

مفتي الجمهورية لـ"الضفة الأخرى": جماعة الإخوان تسعى لنشر أفكارها بالسلاح

الدكتور شوقي علام،
الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن سيد قطب تحدث عن أن الإسلام غائب، وطالب باتخاذ مجموعة من الإجراءات لإعادة الإسلام مرة أخرى، من خلال قيام مجموعة من الشباب تعلم الناس وتعيدهم إلى الصواب، وهذا يعني أن الناس على عقيدة غير صحيحة، وأطلق على هذه الفئة "فتية آمنوا بربهم".

وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن سيد قطب تحدث عن أن هذه الفئة يجب أن تصطدم مع المجتمع، ومن الضروري وجود قوة تحمي هذه الفئة، ومن هنا تم عسكرة الفكر الدعوي الذي لا ينبغي أن يعسكر أبدًا، متسائلاً: "لماذا أحمل السلاح لنشر هذا الفكر، إذا فرضنا جدًا أنه فكرًا صحيحيًا؟.

ولفت إلى أن علي عشماوي أحد القادة المنشقيين عن جماعة الإخوان الإرهابية أصدر كتابًا يحمل اسم "التاريخ السري للإخوان" وكلمة السلاح والعسكرة وإرادة في كل الكتاب تقريبًا.

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية سيد قطب الإسلام