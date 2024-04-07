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الأحد 07 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

صور.. مياه الفيوم حملات توعية للحد من الإسراف في استخدام مياه الشرب

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أن إدارة التوعية بالشركه تقوم بتنفيذ حملات توعية لتوعية المواطنين بعدم الاسراف فى استخدامات مياه الشرب خاصة في هذه الأيام التى تسبق عيد الفطر المبارك من أعمال غسيل السجاد والارضيات والتى بدورها تؤثر على ضغوطات مياه الشرب داخل الخطوط نتيجة الاستهلاكات العالية فى وقت واحد بجانب إهدار كميات من مياه الشرب دون الاستفادة منها في الأغراض المخصصة لها فى الاستخدامات الآدمية.

وأضاف أن الحملة شملت تنفيذ سلسلة من الندوات بمراكز اطسا وسنورس والفيوم وطامية وابشواى ومدينه الفيوم بهدف نشر ثقافة وتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه واستخدامها قدر الاحتياج والحفاظ عليها من الاهدار وضرورة إعادة استخدام المياه المستعمله في تنظيف الارضيات وعدم تحمل شبكات الصرف الصحي أعباء من المياه المستخدمه فوق طاقتها الاستيعابية مما يؤدى إلى الانسدادات والطفوحات نتيجة الاستهلاكات العالية لمياه الشرب مما يؤثر أيضا على العمر الافتراضي لعمل هذه الروافع والمحطات بجانب تنفيذ مجموعه من المقابلات الشخصية مع المواطنين في الشوارع ولصق بعض البروشورات والبوسترات التى توضح اهميه المياه بجانب طرق التواصل مع الشركه من خلال الاتصال على الخط الساخن 125 فى حالة وجود شكاوى أو إستفسارات تخص مياه الشرب والصرف الصحى.

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