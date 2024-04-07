عاطف يقود هجوم فيوتشر أمام الزمالك بالكونفدرالية

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك بالكونفدرالية.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمود حمدي
الدفاع: باسم علي ، خالد رضا ، علي الفيل ، جوناثان نجويم
الوسط: غنام محمد ، محمد صادق ، علي زعزع ، محمد فاروق
الهجوم: أحمد عاطف ، علي ياسر
ويجلس على مقاعد البدلاء:
أحمد يحيى ، محمود رزق ، محمد محمود ، محمود شعبان ، هشام عادل ، كجالي درامي ، أحمد كباكا ، ايبا ، محمد زعلوك
ويحل بعد قليل وفي تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب استاد القاهرة الدولي فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق الزمالك بإياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.