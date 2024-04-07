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الأحد 07 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

عاطف يقود هجوم فيوتشر أمام الزمالك بالكونفدرالية

فيوتشر
فيوتشر
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أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك بالكونفدرالية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: باسم علي ، خالد رضا ، علي الفيل ، جوناثان نجويم

الوسط: غنام محمد ، محمد صادق ، علي زعزع ، محمد فاروق

الهجوم: أحمد عاطف ، علي ياسر

ويجلس على مقاعد البدلاء: 
أحمد يحيى ، محمود رزق ، محمد محمود ، محمود شعبان ، هشام عادل ، كجالي درامي ، أحمد كباكا ، ايبا ، محمد زعلوك

ويحل بعد قليل وفي تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب استاد القاهرة الدولي فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق الزمالك بإياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تامر مصطفى الزمالك فيوتشر أيمن مصطفى