عاطف يقود هجوم فيوتشر أمام الزمالك بالكونفدرالية

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك بالكونفدرالية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: باسم علي ، خالد رضا ، علي الفيل ، جوناثان نجويم

الوسط: غنام محمد ، محمد صادق ، علي زعزع ، محمد فاروق

الهجوم: أحمد عاطف ، علي ياسر

ويجلس على مقاعد البدلاء:

أحمد يحيى ، محمود رزق ، محمد محمود ، محمود شعبان ، هشام عادل ، كجالي درامي ، أحمد كباكا ، ايبا ، محمد زعلوك

ويحل بعد قليل وفي تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب استاد القاهرة الدولي فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق الزمالك بإياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.