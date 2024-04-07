ليفربول يتقدم على مانشستر يونايتد فى الشوط الأول

تقدم فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، على نظيره مانشستر يونايتد، بهدف نظيف فى الشوط الأول من ديربى "الشمال الغربى"، فى المباراة التى تجمع بينهما على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.



سجل لويس دياز، هدف ليفربول الوحيد، فى الدقيقة الـ 23 من عمر الشوط الأول.



تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول، إلا ان ليفربول نجح فى ترجمة سيطرته على الكرة، بتسجيله هدف اللقاء الوحيد حتى الآن.



ودخل فريق مانشستر يونايتد اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: آرون فان بيساكا، هاري ماجواير، ويلي كامبوالا، ديوغو دالوت.

خط الوسط: كاسيميرو، كوبي ماينو، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، أليخاندرو غارناتشو، راسموس هويلوند

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بينما قاد "مو" صلاح، تشكيل ليفربول، والذى جاء كالتالى:



حراسة المرمى: كايمهين كيليهر.

خط الدفاع: كونور برادلي، جاريل كونساه، فيرجيل فان ديك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: أليكسيس ماك اليستير، واتارو إيندو، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز ، لويس دياز.



ويحتل فريق ليفربول الوصافة "المؤقتة" لترتيب جدول مسابقة الدورى الإنجليزى برصيد 70 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أرسنال المتصدر والمتقدم بمباراة، بينما يحتل فريق مانشستر يوناتيد المركز السادس برصيد 48 نقطة.