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الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

رئيس جامعة أسيوط يعين اثنين من رؤساء الأقسام بكليتيّ الآداب وطب الأسنان

رئيس جامعه اسيوط
رئيس جامعه اسيوط
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 أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ قرارين بتعيين اثنين من رؤساء الأقسام بكليتي الآداب، وطب الأسنان.

  وتضمنت القرارات؛ تعيين  الدكتور عمرو سعيد فهيم محمود الأستاذ بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية الآداب بالجامعة؛ رئيساً لمجلس القسم؛ وذلك لمدة ثلاث سنوات،  وتكليف  الدكتور محمد ناهض عطية الأستاذ المساعد بقسم جراحة الفم والوجه والفكين بكلية طب الأسنان؛ للقيام بأعمال رئيس مجلس القسم.

 وتقدم الدكتور أحمد المنشاوي، بخالص التهنئة إلى القيادتين الجديدتين؛ متمنياً لهما دوام التقدم، والرقي؛ كما وجه؛ بضرورة التفاعل مع التطور، والتقدم العلمي، والتكنولوجي المتسارع في مختلف التخصصات، وتسخير كافة المعارف، والخبرات العلمية؛ لخدمة رؤية مصر ٢٠٣٠.
 

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