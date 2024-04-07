رئيس جامعة أسيوط يعين اثنين من رؤساء الأقسام بكليتيّ الآداب وطب الأسنان

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ قرارين بتعيين اثنين من رؤساء الأقسام بكليتي الآداب، وطب الأسنان.

وتضمنت القرارات؛ تعيين الدكتور عمرو سعيد فهيم محمود الأستاذ بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية الآداب بالجامعة؛ رئيساً لمجلس القسم؛ وذلك لمدة ثلاث سنوات، وتكليف الدكتور محمد ناهض عطية الأستاذ المساعد بقسم جراحة الفم والوجه والفكين بكلية طب الأسنان؛ للقيام بأعمال رئيس مجلس القسم.

وتقدم الدكتور أحمد المنشاوي، بخالص التهنئة إلى القيادتين الجديدتين؛ متمنياً لهما دوام التقدم، والرقي؛ كما وجه؛ بضرورة التفاعل مع التطور، والتقدم العلمي، والتكنولوجي المتسارع في مختلف التخصصات، وتسخير كافة المعارف، والخبرات العلمية؛ لخدمة رؤية مصر ٢٠٣٠.

