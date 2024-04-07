محمد صلاح يبحث عن رقم تاريخي على ملعب "أولد ترافورد"

يسعى الفرعون المصرى محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول، لكتابة رقم تاريخى خلال ديربى "الشمال الغربى" مع مانشستر يونايتد، فى تمام الرابعة من مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

ففى حالة تسجيل الفرعون المصرى محمد صلاح فى مواجهة اليوم، سيصبح اللاعب الوحيد الذى سجل فى ملعب " أولد ترافورد"، فى اربع مواجهات متتالية.

ويعتبر ملعب "أولد ترافورد" أكثر ملعب يستقبل أهداف لمحمد صلاح خارج ارضه، أكثر من أي ملعب آخر، منذ أن أصبح لاعبا في صفوف ليفربول.

ووصل صلاح إلى تسجيل 8 أهداف مع الريدز على ملعب "أولد ترافورد" خلال 7 مباريات بإجمالي 605 دقائق.

