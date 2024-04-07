ديربي "الشمال الغربي".. صلاح يقود التشكيل المتوقع لليفربول أمام مانشستر يونايتد

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى تمام الرابعة والنصف من مساء اليوم الأحد، نحو ملعب "أولد ترافورد"، لمتابعة ديربى "الشمال الغربى" بين فريق ليفربول ، الحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى الذى يستضيف نظيره مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.



ومن المتوقع ان يخوض ليفربول اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: كويمين كيليهير.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: واتارو إيندو، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.



وكان لقاء الدور الأول الذى جمع بين الفريقين على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر "البريميرليج، أنتهى بالتعادل السلبى بدون أهداف، والذى شهد طرد ديوجو دالوت لاعب مانشستر يونايتد، فى الدقيقة الـ 93 من عمر المباراة.



ويسعى فريق ليفربول "الريدز" لمواصلة سلسلة حصد النقاط، والأبتعاد بقمة ترتيب الدورى الإنجليزى ، بعد المنافسة الشرسة التى يشهدها "البريميرليج" هذا الموسم، والملاحقة من الثنائى العملاق (مانشستر سيتى "حامل اللقب"، وارسنال "الباحث عن التتويج الغائب من 20 عام").