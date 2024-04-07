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الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و958 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 958 شاحنة و140 سيارة، وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 438 شاحنة و133 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، 520 شاحنة و7سيارة. 
و يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي FUTURE ID ، بوسيدون اكسبريس  والحرية1 بينما تغادر السفينتين الرياض والحرية2 فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين امل ودليلة ، كما شهد ميناء نويبع تداول 4320 طن بضائع و495 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، اور وسينا.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1710 راكب بموانيها.
 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر المركز الإعلامي بضائع عامة ومتنوعة هيئة موانئ البحر الاحمر