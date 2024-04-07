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الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بتكلفة 4 ملايين جنيه.. محافظ أسوان يتفقد سيارات الإسعاف الجديدة (صور)

لتوزيعها علي قري حياة كريمة

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد سيارات الإسعاف الجديدة
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تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سيارات الإسعاف الجديدة التى تم توريدها ووصولها للمحافظة بواقع 6 سيارات بتكلفة 4 مليون جنيه ، ليتم توزيعها على وحدات هيئة الإسعاف المصرية التى تم إنشاؤها داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية بإجمالى 20 وحدة ، ولتضاف بذلك إلى أسطول الإسعاف على مستوى المحافظة ، والذى وصل إلى 125 سيارة حتى الآن .

جاء ذلك إستكمالاً لسلسلة الإنجازات المتتالية التى تحققها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

وأثناء تفقده لمكونات سيارات الإسعاف الجديدة برفقة الدكتور محمد الدخيلى مدير مرفق إسعاف أسوان أكد اللواء أشرف عطية على أن الفترة الحالية يشهد فيها مواطنى المحافظة جنى ثمار مبادرة الرئيس السيسى " حياة كريمة " داخل مختلف القرى والنجوع المدرجة بهذه المبادرة الإنسانية .

لافتاً إلى أنه يتم زيادة وتيرة الأعمال بالمشروعات المختلفة بكافة قطاعات العمل العام للإنتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ، وخاصة أن القرى والنجوع بمختلف مراكز المحافظة تم إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية لينعم مواطنى أسوان بالعوائد الإيجابية الغير مسبوقة منها فى ظل ملحمة الأعمال التى تنفذ بها لتصبح متكاملة المرافق والخدمات المتنوعة بجودة عالية .

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