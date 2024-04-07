برلماني: حضور الرئيس حفل إفطار الأسرة المصرية رسالة بالمحبة والوحدة بين أبناء المصريين

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لحفل افطار الأسرة المصرية والذي جاء متنوعا ويشمل كل اطياف المجتمع، دليل على تبني الرئيس السيسي للوحدة بين ابناء الشعب المصري والحرص على تعزيزها في مختلف المناسبات.

ونوه محسن، في تصريح صحفي له اليوم، بكلمة الرئيس السيسي خلال حفل الافطار، والتي شملت نقاطا عدة منها إشادته بدور الشعب المصري البطل الذي تحمل الصعاب وواجه التحديات، وتوجيهاته للحكومة بالاستمرار في دعم الشباب وتمكين المرأة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الرئيس وضع قضية بناء الإنسان المصري على رأس أولويات العمل الوطني وفي الصدارة منها، والعمل على توفير الحياة الكريمة اللازمة له وسبل جودة الحياة بشكل عام من خلال توفير بيئة التعليم الجيد والخدمات الصحية اللائقة والسكن الكريم، والعمل المتواصل من أجل منع انهيار الدولة وبناء دولة تناسب العصر.

ولفت نائب الصعيد، أن كلمة الرئيس السيسي في حفل افطار الأسرة المصرية جددت وعد القيادة السياسية للمصريين بالعمل من أجل صالح الوطن والاستمرار في مسار البناء والعمران والجمهورية الجديدة.



واختتم النائب احمد محسن، حديثه بالقول، أن حفل إفطار الأسرة المصرية رسالة بالمحبة والوحدة بين ابناء الشعب المصري والتكاتف أمام كل التحديات، قائلا: كلمة الرئيس كشفت خارطة العمل المستقبل ومع بدء الولاية الرئاسية الجديدة.