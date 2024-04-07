"تموين البحيرة": غرفة عمليات لمتابعة شكاوى المواطنين بعيد الفطر المبارك

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد بكافة المراكز والمدن والمديريات ومتابعة تنفيذ وتطبيق كافة القرارات مع قيام مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية ( الصحة – مباحث التموين – مديرية الطب البيطري ) بوضع خطة استعداد لإستقبال عيد الفطر المبارك من خلال الرقابة على الأسواق والمطاحن والسلع التموينية والتجارة الداخلية.

أعلن المحاسب محمد عبد العال، مدير مديرية التموين، عن انعقاد غرفة عمليات المديرية للعمل على مدار 24 ساعه يومياً ،لتلقى شكاوى المواطنين وسرعه إتخاذ الإجراءات الفورية لحلها وذلك على أرقام التليفونات الآتية :-

المديرية على الخط الساخن ٣٢١٦٥٧٣ / ٠٤٥ أو

‏beheira@msit.Gov.eg أو على البريد الإلكترونى.

وكما أعلن تنظيم نوبتجيات بمطاحن شركات وسط وغرب الدلتا و التأكيد على إنتاج دقيق مطابق للمواصفات مع أخذ العينات اليومية للتأكد من جودة الدقيق المنتج و مراقبة مدى كفاية أرصدة الدقيق، تكثيف الحملات الرقابية للمرور على الأسواق والمحال العامة والمخابز وكافة المناطق التجارية، متابعه وفرة كافة السلع بالأسواق والتأكد من جودتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي، إستمرار تشغيل المخابز البلدية للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان القانونية ومراقبة مدى التزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع والبيع بها، تكثيف الرقابة على الأسواق ومحال بيع الأسماك الطازجه والمجمدة والمملحة، تكثيف الرقابة على الباعة الجائلين ومحال بيع المشروبات الباردة والمثلجه والساخنة والتأكد من حملهم شهادة صحية .

وأكد مدير المديرية، زيادة الكميات الواردة للبحيرة من اسطوانات غاز البوتاجاز المنزلية خلال عيد الفطر المبارك وبما يغطى كافه احتياجات المواطنين، متابعة الكميات الواردة من السولار والبنزين بأنواعه وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الكميات الواردة فى حاله نقص تلك الكميات، تكثيف الرقابة التجارية والتموينية على جميع محطات الوقود بدائرة المحافظة، توفير كميات من السولار بمستودع الكيروسين المخصص للمخابز البلدية المدعمة تكفى لمدة 20 يوم كإحتياطي إستراتيجي.