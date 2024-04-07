الإحصاء: 5.44% انخفاض في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصـاء اليوم الاحد، البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يناير 2024، حيث بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 92.85خلال شهر يناير 2024 (أولـي) مقابل 98.20 خلال شهر ديسمبر 2023(نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 5.45٪.

واشار الجهاز الي الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً حيث بلغ الرقم القياســـي لصناعة المشروبات 225.74 خلال شهر يناير 2024 مقـارنة بشهر ديسمبر 2023 حيث بلغ 182.81 بنسبه ارتفاع قدرهـا 23.48٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

كما بلغ الرقم القياسي لصــنــاعــة المواد و المنتجات الكيماوية 78.76 خـلال شهـر يناير 2024 مقـارنة بشهـــر ديسمبر 2023 حيـث بلغ 74.89 بنــسـبـــه ارتفاع قـدرهـا 5.17٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.



ولفت الجهاز الي الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً، حيث بلغ الرقم القيـاسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 106.39 خلال شهــر يناير 2024 مقــارنة بشــهــر ديسمبر 2023 حيـث بلغ 127.56 بنسبـة انخـفـاض قدرهــا 16.60٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للمنتج.

وبلغ الرقـم القيـاســي لصـناعة الفلزات القاعدية 52.48 خلال شهـر يناير 2024 مقـارنة بشــهر ديسمبر 2023 حيث بلغ 60.29 بنســبـة انخـفــاض قدرهـا 12.95٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.