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الأحد 07 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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«الرعاية الصحية»: فحص 285 ألف مواطن ضمن مبادرة «رمضان بصحة لكل العيلة» .. صور

فحص المواطنين
فحص المواطنين
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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن فحص 285.000 منتفع بمحافظات تطبيق التغطية الصحية الشاملة «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان»، ضمن فعاليات مبادرة (رمضان بصحة لكل العيلة)، وذلك بواقع 95% من مستهدف المبادرة التي انطلقت في مطلع شهر رمضان الجاري.

وأوضح بيان الهيئة، تستهدف مبادرة (رمضان بصحة لكل العيلة) ، 3 فئات رئيسة وهم مرضى الضغط مرضى السكري ومرضى السكري والضغط معًا ، وذلك بكافة محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الهيئة بالمتابعة الطبية الدورية لأصحاب الأمراض المزمنة، والفئات الأولى بالرعاية من كبار السن ، وذوي الهمم، وغير القادرين والحالات المرضية عالية الخطورة.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، استمرار فعاليات المبادرة خلال أيام عيد الفطر المباك، مثمنًا جهود كافة الفرق الطبية المشاركة بالمبادرة، لافتًا الى أن المبادرة يرتكز عملها على عيادات متنقلة تجوب كافة مناحي محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بدأت بمحافظات جنوب سيناء والسويس ثم أسوان والآن بمحافظة الأقصر، فضلًا عن 480 فرقة طبية متحركة من وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظات ومدربة على أعلى مستوى لفحص الحالات وعمل الإجراءات الطبية اللازمة للمنتفعين، وذلك بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد من المنتفعين، ويساهم في الاطمئنان على صحتهم وسلامتهم.

ونوه رئيس هيئة الرعاية الصحية: أن المبادرة تهدف إلى إجراء الفحص الطبي الدوري الشامل للمتعاملين بالمنظومة، والذي بهدف للاطمئنان على سلامتهم المواطنين والكشف المبكر عن الأمراض، مؤكدًا استمرار فعاليات المبادرة خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، لافتًا استمرار انعقاد غرف متابعة وتقييم فعاليات المبادرة بكل  فرع من أفرع هيئة الرعاية الصحية في محافظات التأمين الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، إضافة إلى الغرفة المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ بالمقر الرئيسي للهيئة، وذلك للمتابعة اللحظية وتقييم تنفيذ أعمال مبادرة (رمضان بصحة لكل العيلة).

هذا، وتجدر الإشارة أن مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة، والتي أطلقتها هيئة الرعاية الصحية لعام 2024، تستهدف 300.000 مواطن بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتهدف إلى تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة وتقديم الرعاية الصحية المُثلى والمجانية لأصحاب الأمراض المزمنة طوال فترة شهر رمضان المبارك، وتشمل المبادرة 7 خدمات إضافية مجانية، أهمها، المتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة، وتفعيل خدمات الاستشارات الطبية عن بُعد مع الاستشاريين والأخصائيين، وتسليم الأدوية المزمنة للمرضى في منازلهم، وحملات توعوية وتثقيفية للمرضى وذويهم عن كيفية التعايش مع الأمراض المزمنة والإرشادات الصحية السليمة للوقاية من مضاعفاتها.

فحص المواطنين

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