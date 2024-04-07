للمزارعين.. 5 توصيات لحماية المحاصيل من انخفاض درجة الحرارة

قدم الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ التابع لوزارة الزراعة، عدد من التوصيات للمزارعين خلال الايام المقبلة، للحفاظ على المحاصيل الزراعية خلال انخفاض درجة الحرارة، حيث أنه من المتوقع بداية من غدا الاثنين انكسار الحرارة نهاراً وليلاً وان كانت حول المعدل علي معظم الانحاء وانخفاض آخر في درجات الحرارة وعودة البرودة ليلا.

وتمثلت التوصيات في الاتي..

1- التوقف عن ضم القمح المبكر أو الري ( للقمح المتأخر ) في التوقيتات والمناطق التى من المتوقع نزول المطر عليها.

2- التوقف عن تقليع البطاطس والبنجر والثوم وحتى الكمون يوم الأربعاء

3- تأخير زراعة محاصيل العروة الصيفية في الوجه البحري حتى الأربعاء اما باقي الجمهورية يزرع عادي .

4- التوقف عن الرش تماماً لكل المحاصيل في الوجه البحري يوم الاثنين ويوم الثلاثاء في مناطق الشمال والأربعاء في شمال سيناء .

5- يراعى عند ري القمح والكراوية والشمر والفول، انه ما زال هناك نشاط واضح للرياح في صورة هبات متقطعة خاصة على المناطق المفتوحة قد تكون محملة بالرمال والأتربة.