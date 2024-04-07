رئيس جامعة الأقصر يثمن حرص الرئيس السيسي على لم شمل المصريين.. صور

شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، مساء السبت، بحفل إفطار الأسرة المصرية، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمشاركة الوزراء، والمحافظين، ورؤساء الجامعات، ورجال الأزهر والكنيسة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الشخصيات العامة، ورموز المجتمع، بفندق الماسة بالقاهرة.

وأعرب رئيس جامعة الأقصر، عن سعادته بمشاركته في هذا الحفل الذي يجمع كافة أطياف المجتمع المصري وكافة الفئات؛ مؤكدًا أن هذا الإفطار الجماعي يعكس وحدة الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الدكتور حمدي حسين: إن حرص الرئيس السيسي، على إقامة هذا الحفل بشكل دوري؛ يدل على حرصه على لم شمل المصريين، تحت لواء وطن يجمعه السلام والخير.

وأضاف رئيس جامعة الأقصر، أن الشعب المصري يقف خلف القيادة الحكيمة للدولة، ممايبرهن على ثقة الشعب في مواصلة الرئيس لاستكمال خطط التنمية لهذا الوطن.

وكانت أسرة جامعة الأقصر، تحت قيادة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلف اليمين لفترة رئاسية جديدة.

وتقدم رئيس الجامعة وعمداء الكليات والوكلاء والعاملين بالجهاز الإداري للجامعة بتهنئة الرئيس السيسي، متمنين التوفيق والسداد خلال الفترة الرئاسية الجديدة.

وأعرب رئيس الجامعة، عن ثقته في مواصلة الإنجازات ومسيرة التنمية التي انطلقت في عهد الرئيس السيسي، مؤكدًا أن قاطرة التنمية تستكمل خطاها نحو البناء في كافة المجالات تحت قيادة سياسية رشيدة تعي وتؤمن بأن العمل والعلم أساس نهضة الأمة.

وثمن رئيس جامعة الأقصر، المشاركة الإيجابية للشعب المصري، في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنها تعكس وعي الشعب بأهمية هذه المرحلة، كما أنها بمثابة تفويض للرئيس بمواصلة الجهود؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل رؤية الجمهورية الجديدة.

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