الشرطة النرويجية تعود إلى السلاح بسبب تهديدات المسلمين

أعلنت الشرطة النرويجية، اليوم السبت، عودة قواتها لحمل السلاح مرة آخرى بسبب تهديدات تلقتها الجالية المسلمة.

وأضافت الشرطة النرويجية، في بيان لها: "قرر المدير العام للشرطة تسليح الشرطة على مستوى البلاد اعتبارًا من ظهر اليوم السبت".

وتابعت: "السياق هو التهديدات الموجهة ضد الطوائف الدينية الإسلامية وعيد الفطر الأسبوع المقبل".

من جهته، قال المتحدث باسم الشرطة رور هانسن لوكالة "فرانس برس": "الأمر يتعلق بتهديدات لمساجد".

ولا يحمل عناصر الشرطة بشكل عام السلاح في الدولة الاسكندينافية، لكن يسمح لهم بذلك استثنائيًا على غرار ما حصل خلال فترة عيد الفصح من 27 مارس إلى 2 أبريل.