تامر أمين: "طلاق أحمد سعد شأن عام.. وعلياء كانت وش السعد عليه"‏

قال الإعلامي تامر أمين، إن طلاق الفنان أحمد سعد شأن عام، وطليقته علياء كانت ‏وش السعد عليه جدا، متابعا: "ده لما كان بيكح أو يعطس كان بيعمل أغنية ناجحة، ‏ومن ساعة ما طلقها عمل نحو 3 أو 4 أغاني أنا نفسي مسمعتش عنهم".‏

وأضاف "أمين"، خلال حواره لبرنامج "العرافة" تقديم الإعلامية بسمة وهبة عبر ‏قناتي النهار والمحور: "الستات عتبات، وبقول لأحمد سعد حد يسيب عتبة كانت ‏كلها خير كده!".‏

وعن تصريحاته السابقة حول الفنانة شيرين عبدالوهاب، أوضح: "شيرين طول ما ‏كانت بتغني كانت صوت وإحساس ومشاعر وشجن مصر، وكل ما يُقال عن حلاوة ‏الصوت النسائي العظيم اللي اسمه شيرين".‏

https://youtu.be/Vb41gMBifVI?t=558‎