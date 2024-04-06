عمر جابر: فيوتشر منافس قوي ونسعى للتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية

نعى عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد مدحت المعد البدني للفريق قائلا: "كان صديقاً للاعبين والجهاز الفني، وكان شخصية جميلة وهادئة".

وقال عمر جابر في المؤتمر الصحفي قبل لقاء فيوتشر:" نتيجة مباراة الذهاب بفوز الزمالك في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من الممكن أن تعطي انطباع أن الأمر انتهى، ولكننا نواجه منافس قوي ونحترمه بشدة".

وأضاف اللاعب قائلا:" نستعد بقوة من أجل اللقاء، والجميع في حالة تركيز من أجل تحقيق الفوز في مباراة الغد وحسم التأهل للدور نصف النهائي".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها غداً الأحد باستاد القاهرة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.