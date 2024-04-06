ads
السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

عمر جابر: فيوتشر منافس قوي ونسعى للتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية

عمر جابر
عمر جابر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نعى عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد مدحت المعد البدني للفريق قائلا: "كان صديقاً للاعبين والجهاز الفني، وكان شخصية جميلة وهادئة".
وقال عمر جابر في المؤتمر الصحفي قبل لقاء فيوتشر:" نتيجة مباراة الذهاب بفوز الزمالك في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من الممكن أن تعطي انطباع أن الأمر انتهى، ولكننا نواجه منافس قوي ونحترمه بشدة".
وأضاف اللاعب قائلا:" نستعد بقوة من أجل اللقاء، والجميع في حالة تركيز من أجل تحقيق الفوز في مباراة الغد وحسم التأهل للدور نصف النهائي".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها غداً الأحد باستاد القاهرة.
جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

الزمالك فيوتشر عمر جابر أيمن مصطفى