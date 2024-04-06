برلماني: حديث الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية شهد مصارحة وشفافية اعتاد عليها المواطن

قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حضوره حفل إفطار الأسرة المصرية جدد العهد بينه وبين الشعب المصري، والقائم على الصدق والوعد وهو ما جعل من الأمة المصرية أمة عريقة تسعى وتبذل جهودًا كبيرة حتى تصبح في صدارة الأمم.

وأضاف فهمي خلال مداخلته عبر قناة الشمس، أن تواجد المتخصصين في جميع المجالات يؤكد حرص القيادة السياسية على دعم مسار الوعي وأهميته في تشكيل الترابط من أجل جمهورية جديدة تتسع للجميع، تقوم على مبدأ المواطنة وعدم التفرقة، يتحد فيها الجميع في مواجهة التحديات الصعبة.

وأوضح أن حديث الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية شهد مصارحة وشفافية اعتاد عليها المواطن المصري من قيادته السياسية، مما عزز من قوته وصلابته وتماسكه واتحاده في مواجهة الأزمات والتحديات الصعبة التي واجهت الوطن على مدار السنوات القليلة الماضية وفي الآونة الأخيرة، وساهمت في صناعة الحضارة وشق الصخر في كل ربوع مصر، بروح وطنية عالية.