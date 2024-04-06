ماجد الفطيم وبنك الطعام المصري يتحدان لمساندة المجتمع في شهر رمضان

أعلنت شركة ماجد الفطيم عن شراكتها مع بنك الطعام المصري لدعم المجتمع المحلي خلال شهر رمضان المبارك، من خلال توفير السلع الغذائية الأساسية للأسر المستحقة خلال الشهر الكريم.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم ماجد الفطيم بدعم برنامج التغذية التابع لبنك الطعام المصري، من خلال التبرع بنسبة 15% من إجمالي العائد من مبادرتها السنوية للمسئولية الاجتماعية، والتي تقام في جميع مراكز التسوق التابعة للشركة في مصر.

في سياق متصل، استضاف مول مصر وسيتي سنتر ألماظة بنك الطعام المصري لمدة يومين لتعبئة "كرتونة فرحة رمضان" من قبل موظفي الشركة وزوار مراكز التسوق ومتطوعي بنك الطعام المصري، بهدف توزيعها على الأسر المستحقة خلال شهر رمضان المبارك.

وفي تصريحها، أكدت رشا عزب، رئيس قطاع مراكز التسوق لشركة ماجد الفطيم - مصر ولبنان، على أهمية دعم المجتمع المحلي ومشاركة أفراد العائلة في العمل التطوعي، مشيرة إلى أن التعاون مع بنك الطعام المصري يعكس التزام الشركة بدعم الفئات المحتاجة خلال شهر رمضان.

من جانبه أعرب محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، عن شكره لماجد الفطيم على دعمها المستمر لبرامج الطعام خلال شهر رمضان، مؤكداً أن هذا التعاون يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للفئات المحتاجة في المجتمع.

تعتزم ماجد الفطيم توسيع نطاق شراكتها مع بنك الطعام المصري ليشمل التبرع بنسبة 15% من عائد بيع علاماتها التجارية خلال الشهر الفضيل، بهدف تعزيز التواصل بين أفراد العائلة والمجتمعات وخلق تأثير إيجابي مستدام.