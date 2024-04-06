الدوري الإنجليزي.. مفاجآت في تشكيل مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس

أعلن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمباراة كريستال بالاس، والتي تقام، اليوم السبت، في افتتاح الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهد تشكيل مانشستر سيتي العديد من المفاجآت، حيث فضّل جوارديولا إراحة بعض اللاعبين الأساسيين وإعطاء الفرصة لآخرين.

ففي خط الدفاع، عاد جون ستونز للتشكيل الأساسي بعد غيابه في المباريات الأخيرة، ليحلّ مكان مانويل أكانجي، كما لعب ريكو لويس بدلاً من كايل ووكر المُصاب.

عاد جاك جريليش إلى التشكيل الأساسي بعد غيابه في آخر مباراة، ليحلّ مكان جيريمي دوكو. كما لعب أوسكار بوب بدلاً من فيل فودين، وجوليان ألفاريز بدلاً من برناردو سيلفا.

واصل إيرلينج هالاند تواجده في خط هجوم مانشستر سيتي، حيث يُعدّ من أهمّ لاعبي الفريق هذا الموسم، يهدف جوارديولا من خلال هذا التشكيل إلى تحقيق الفوز في مباراة صعبة أمام كريستال بالاس.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.

الدفاع: يوسكو جفارديول، روبن دياز، جون ستونز، ريكو لويس.

الوسط: جاك جريليش، كيفن دي بروين، رودري، أوسكار بوب، جوليان ألفاريز.

الهجوم: إيرلينج هالاند.

ويدخل مانشتسر سيتي المباراة وهو يحتل المركز المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليي برصيد 67 نقطة وبفارق 3 نقاط عن ليفربول المتصدر، فيما يأتي كريستال بالاس في المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة.