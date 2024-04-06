وصول 18 ألف طن فحم بترولي أخضر لميناء سفاجا من جورجيا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 28000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 888 شاحنة و141 سيارة، وشملت حركة الواردات 19000 طن بضائع، 471 شاحنة و133 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 417 شاحنة و8 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة IMPERATOR وعلى متنها 18 ألف طن فحم بترولي اخضر قادمة من جورجيا لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الالومنيوم حيث تم رفع درجة الاستعداد بالميناء لاستقبال الشحنة وتم إلزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولي والحجري مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة اعمال التفريغ والتخزين واعداد تقرير بعد الانتهاء من كافة الاعمال.

كما يستعد الميناء اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، الحرية ودليلة بينما تغادر العبارة امل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل ودليلة وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 3400 طن بضائع و475 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، اور وسينا.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1982 راكب بموانيها.