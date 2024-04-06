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السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ضبط 18 قضية هجرة غير شرعية خلال 24 ساعة

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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 أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (5) قضايا
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2025) مخالفة مرورية متنوعة.  
فى مجال الأمن العام : ضبط عدد (36) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (264) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط  (18) قضية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
 

وزارة الداخلية جرائم التهريب المنافذ خلال 24 ساعة