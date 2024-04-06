ads
السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الأمن يضبط ألف طن دواجن فاسدة في دمياط

المضبوطات
المضبوطات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أكدت معلومات وتحريات  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط قيام (مدير مسئول عن ثلاجة سلع غذائية - كائنة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة) بتخزين دواجن منتهية الصلاحية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بداخل الثلاجة على (أكثر من آلف طن دواجن ومقطعات دواجن). 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية المتنوعة.

الداخلية الجرائم التموينية المتنوعة