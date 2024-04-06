الأمن يضبط ألف طن دواجن فاسدة في دمياط

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط قيام (مدير مسئول عن ثلاجة سلع غذائية - كائنة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة) بتخزين دواجن منتهية الصلاحية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بداخل الثلاجة على (أكثر من آلف طن دواجن ومقطعات دواجن).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية المتنوعة.