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السبت 06 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

خلال احتفالية ليلة القدر.. شيخ الأزهر يهنئ الرئيس بتوليه فترة رئاسية جديدة

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
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هنَّأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوليه فترة رئاسية جديدة.

وقال شيخ الأزهر، في كلمته اليوم خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، بمركز المنارة بحضور الرئيس السيسي: "دعاء من الأعماق بالتوفيق والسداد والرشاد في كل جهد تبذلونه من أجل رفعة الشعب المصري الطيب الأصيل".

ويشهد الرئيس السيسي، اليوم السبت، بمركز المنارة، احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر.

يحضر الاحتفالية، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وعددٌ من الوزراء وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة، ولفيف من علماء وقيادات الأزهر والأوقاف.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسي، أوائل المسابقة العالمية الـ30 للقرآن الكريم من داخل مصر وخارجها، والتي عقدتها وزارة الأوقاف للمرة الأولى بدار مصر للقرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة أغسطس الماضي.

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر فترة رئاسية جديدة احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر