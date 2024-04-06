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السبت 06 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

خلال احتفالية ليلة القدر.. وزير الأوقاف يهدي الرئيس موسوعة "رؤية"

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مختار جمعة
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أهدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، موسوعة "رؤية" هدية من وزارة الأوقاف، وذلك خلال احتفالية الأوقاف بليلة القدر.

وذكر وزير الأوقاف، أن موسوعة "رؤية" تُصدَر عن وزارة الأوقاف والهئية العامة للكتاب، وتتضمن موضوعات عن تجديد الخطاب  الديني. 

وبدأت قبل قليل، فعاليات الاحتفالية التي تنظمها وزارة الأوقاف احتفالًا بليلة القدر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبدأت الفعاليات بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها الشيخ أيمن عقل. 

ومن المقرر أن يشارك في الاحتفال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وعددٌ من الوزراء وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة، ولفيف من علماء وقيادات الأزهر والأوقاف.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف موسوعة رؤية احتفالية الأوقاف بليلة القدر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر