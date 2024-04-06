الجيش الإيراني: أمريكا شريكة في الهجوم على قنصلية طهران بدمشق

قال اللواء محمد باقري، رئيس أركان الجيش الإيراني، إن الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق "خطوة مجنونة"، وأن الولايات المتحدة الأمريكية "شريكة في هذه الجريمة، وتتحمل المسؤولية الرئيسية في الهجوم".

ووجهت إسرائيل ضربة على القنصلية الإيرانية في دمشق، الاثنين الماضي، أودت بحياة 7 من أفراد الحرس الثوري الإيراني، بينهم مستشاران كبيران، خلال تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكد المرشد الإيراني علي خامنئي، أن إسرائيل "ستتلقى صفعة" لهجومها على القنصلية الإيرانية في دمشق، كما أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلًا عن مصادر، بأن الولايات المتحدة وإسرائيل وضعتا قواتهما المسلحة في حالة تأهب قصوى وسط تقارير عن هجوم إيراني محتمل، ردًا على قصف إسرائيلي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق.

وذكرت التقارير الأمريكية نقلًا عن المصادر قولها: "تم وضع القوات العسكرية الأمريكية في المنطقة في حالة تأهب قصوى. كما وضعت إسرائيل قواتها المسلحة في حالة تأهب قصوى، وعلقت إجازات الوحدات القتالية، واستدعت بعض جنود الاحتياط لوحدات الدفاع الجوي، وحجبت إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)".