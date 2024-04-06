«بكري»: أحمد فتحي سرور اعترض على تزوير انتخابات البرلمان وطلب إعفاءه من رئاسته

نعي النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والذي رحل عن دنيان،ا صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز 91 عامًا.

وعلق "بكري" على وفاة الدكتور فتحي سرور، بمنشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "رحل الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق.. رحل البرلماني المخضرم، والإنسان صاحب القلب الطيب.. كان أستاذًا وعالمًا، قيمة يعتز به كل من تعامل معه، قد تختلف معه، لكنك لا تملك إلا احترامه".

وتابع "بكري": "أتذكر أنه اعترض على تزوير الإنتخابات في برلمان ٢٠١٠، وطلب إعفاءه من تولي رئاسة البرلمان، وعندما سأله الرئيس مبارك لماذا؟.. قال: لا توجد معارضة، الحزب الوطني حيكلم الحزب الوطني، وهذا خطر !!

وأكمل: "كان يصر على حق النائب في الكلام والاستجواب أيا كان موقفه، عرفته عن قرب، دافع عن حقي كثيرا في مساءلة الحكومة، وكان يتحمل الكثير نتيجة مواقفه.. رحم الله الدكتور فتحي سرور وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان".