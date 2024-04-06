المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال بالمتفجرات خلال اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن المقاومة الفلسطينية استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمتفجرات خلال الاقتحام المستمر لبلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

ومنذ قليل، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال عددا من الشبان أثناء خروجهم من البلدة القديمة في القدس المحتلة.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في شن قصفات بالمدفعية على شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما نفذت المدفعية الإسرائيلية ضربات بشكل عنيف على حي الزيتون في مدينة غزة.

وأمس الجمعة، أصيب طفل بالرصاص الحي وشاب آخر بالرصاص المطاطي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال الخليل.

كما اقتحمت الآليات العسكرية منطقة الظهر في بلدة بيت أمر، وانتشرت في المنطقة وفي محيط مسجد الصمود، وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه المواطنين الفلسطينيين.