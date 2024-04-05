"تصل للإعدام".. خبير قانوني يوضح عقوبة سائق التوك توك القاتل بالمعصرة

كشفت تحقيقات النيابة العامة في جريمة قتل ارتكبها سائق توك توك بالمعصرة، عندما أقبل علي قتل مواطن، مستخدماً سلاح أبيض، محدثاً إصابات طعنية قاتلة، أودت بحياة المجني عليه مما أدت إلى الوفاة ، أسندت النيابة العامة للمتهم جريمة القتل العمد وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.

وفي هذا السياق كشف المستشار هيثم عباس رئيس محكمة الاستئناف السابق عن العقوبة المقرر تطبيقها علي المتهم وفق قانون الإجراءات الجنائية مؤكدا أن إسناد النيابة للمتهم تهمة القتل العمد يترتب عليها وجود احكام مشددة بحق المتهم، وخاصة بأن قانون العقوبات شدد الأحكام في جرائم النفس وازهاق الروح البشرية .

وأضاف عباس بأن النيابة مجرد الانتهاء من تحقيقاتها وإصدار أمر الإحالة الي محكمة الجنايات وفق القيد والوصف للقضية الصادر منها تبدأ مرحلة العقاب وفق ما اقترفه المتهم من جرم يعاقب عليه القانون ، موكدا بأن جريمة القتل العمد في القانون تصل إلي الإعدام شنقاً إذا اقترنت بسبق الإصرار والترصد عندما تقتنع هيئة المحكمة وتكون عقيدتها بعد الاستماع إلي مرافعة النيابة ودفاع المتهم .

أمرت النيابة العامة، بعرض جثة شخص قتل علي يد سائق توك توك، علي الطب الشرعي، لإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للجثمان، وبيان سبب الوفاة وتوقيتها كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المستشفيات بإستقبالها جثة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) وبها إصابات طعنية بالصدر أثر إدعاء مشاجرة، وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى وأحد الأشخاص (سائق مركبة "توك توك") بسبب خلاف مالى بينهما تعدى خلالها الأخير على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة واعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.