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الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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الكهرباء : وقف تخفيف الأحمال عن المشتركين خلال إجازة عيد الفطر

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
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علمت البوابة  نيوز من مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقه المتجددة أن وزارة الكهرباء ملتزمة بقرار خطه تخفيف الأحمال الذى أصدره مجلس الوزراء برئاسة  الدكتور مصطفي مدبولي.

وقال المصدر إن وزارة الكهرباء ممثلة في الشركة القابضة وشركاتها التابعة مستمرة فى تطبيق قرار وقف تخفيف الأحمال بدءا من أول يوم في شهر رمضان وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك لحين إصدار قرارات جديدة من قبل مجلس الوزراء مشيرا إلي أن تطبيق القرار يتم بالتنسيق مع وزارة البترول  وأن مركز التحكم القومى للشبكة الكهربائية ملتزم بوقف تطبيق جدول تخفيف الأحمال بدءا من أول أيام شهر رمضان وحتى نهاية الشهر الكريم.

وأضاف من المتوقع الاستمرار في وقف تخفيف الأحمال وعدم قطع التيار الكهربائي عن المشتركين خلال إجازه عيد الفطر المبارك و أن الهدف من عدم تخفيف الأحمال هو رفع الأعباء عن المواطنين خلال إجازة العيد.

 

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وزارة الكهرباء وقف تخفيف الأحمال