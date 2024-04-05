مجلس الأمن الأمريكى يرحب بتسهيل دخول المساعدات إلى غزة ويؤكد استعداده للتعاون مع مصر والأردن

أعرب مجلس الأمن القومي الأمريكي، في بيان صادر عن المتحدثة باسمه أدريان واتسون، عن ترحيبه بالخطوات التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوات تأتي استجابة لطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مكالمته الهاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتشمل الخطوات المعلنة فتح ميناء أشدود لإيصال المساعدات مباشرة إلى غزة، وفتح معبر إيريز أمام طريق جديد لوصول المساعدات إلى شمال القطاع، وزيادة حجم الشحنات المرسلة من الأردن إلى غزة بشكل كبير.

وأكد البيان ضرورة التنفيذ الفوري والكامل والسريع لهذه الخطوات، مشيرًا إلى أن سياسة الولايات المتحدة تجاه غزة ستتأثر بتقييم الإجراءات الفعلية التي ستتخذها إسرائيل فيما يخص هذه الخطوات وغيرها، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين الأبرياء وسلامة عمال الإغاثة.

كما أعلن البيت الأبيض عن استعداده للعمل بشكل كامل مع حكومة إسرائيل وحكومتي الأردن ومصر والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لضمان تنفيذ هذه الخطوات المهمة وتحقيق زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المدنيين المحتاجين في جميع أنحاء غزة خلال الأيام والأسابيع القادمة.