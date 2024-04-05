أسامة رؤوف: روجينا نجحت في جذب أنظار متابعي دراما رمضان

أعرب الفنان أسامة رؤوف، عن سعادته بالمشاركة مع الفنانة روجينا في مسلسل «سر إلهى» المشارك ضمن أعمال الموسم الرمضاني الدرامي 2024.

وقال رؤوف: “إن أغلب مشاهد العمل كانت مع الفنانة روجينا، وسعيد بهذه التجربة، وأهم ما يميز كواليس المسلسل الجو الأسري الترابطي الذي يعيش فيه صناع العمل، فكانت الفنانة روجينا حريصة طول الوقت على مراجعة المشاهد التي تجمعني بها، بحيث نستطيع تقديم أفضل صورة ممكنة للمشاهد”.

وأضاف رؤوف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن أهم ما يُميز الفنانة روجينا في المسلسل أنها تعيش داخل الشخصية وحالتها طول الوقت، وهذا يساعد المُمثل الماثل أمامها أن يكون على قدر هذه المسئولية، والاندماج في الشخصية والحالة الموجودة أثناء التصوير.

وأشار رؤوف إلى أن الفنانة روجينا حريصة كل عام على أن تقدم عملًا فنيًا جديدًا ومختلف عما سبق، فالعام الماضي قدمت مسلسل «ستهم» في الموسم الرمضاني 2023، ويعد من أصعب الأدوار في مسيرتها الفنية، والذي حقق نجاحًا باهرًا، بالإضافة إلى مسلسلين آخرين مع المخرج رؤوف عبدالعزيز، وتعتبر من أهم الأعمال الدرامية التي قدمت خلال تلك الفترة، ولاقت استحسان المشاهد المصري، فهي فنانة من طراز رفيع، ونجحت في جذب أنظار متابعي دراما رمضان.

«سر إلهي» تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول «نصرة» التي تعاني الأمرين، ثم تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه عندما يغدر بها أقرب الناس لها، فتسعى للانتقام منهم.

ويشارك في بطولة العمل الفنانين: روجينا، مي سليم، أحمد مجدي، محمد ثروت، رنا رئيس، مراد مكرم، نهى عابدين، محمود حجازي، محمود الحديني، دنيا سامي، أحمد سلامة، محسن منصور، أحمد بدير، رشا مهدي، ميمي جمال، مريم أشرف زكي، أسامة رؤوف، نورا مهدي، صلاح عبدالله، ياسر عزت، حمدي عباس، ومن تأليف أمين جمال، حمدي التايه، وإخراج رؤوف عبد العزيز.