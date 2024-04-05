فوز فريق جامعة عين شمس بالمركز الأول بالمسابقة الشبابية لتمكين الشباب



حصل فريق جامعة عين شمس، على المركز الأول في المسابقة الشبابية لتمكين الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال الصحة والسكان في نسختها الثانية (٢٠٢٣/ ٢٠٢٤)، والتى أقيمت تحت رعاية المجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع المجلس القومي للسكان وبدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة.

جاءت مشاركة فريق جامعة عين شمس تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وطارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان ورئيس المجلس القومي للسكان ومصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور نيفين عاصم الرئيس التنفيذي لقطاع الابتكار والتدريب بالجامعة نيابة عن محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة.

وقد فاز فريق جامعة عين شمس بالمركز الأول بمشروع تحت عنوان "مش بالعدد" وتكون الفريق من مجموعة متميزة من طلاب كلية الطب بالجامعة هم (يوسف السبكى- كنزى هشام - سعد الدين راشد) وتحت إشراف ناصر الخولي، وكانت التصفيات النهائية ضمن ٧ فرق فى منافسة متكونة من ١٩ فريق من جامعات مصر المختلفة.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز المعرفة لدى الشباب المصري بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وقد تم اعتماد مسابقة شباب الجامعات كمبادرة وطنية والتى تم إطلاقها رسميا بواسطة الحكومة المصرية فى جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة فى ١٥ أغسطس ٢٠٢٢.

أوضحت نيفين عاصم في كلمتها أن جامعة عين شمس تقدم كل الدعم لطلبها المبتكرين وتساعد في تطوير أفكارهم ليصبحوا رواد أعمال ومساعدتهم لبناء شركات ناشئة لها مردود إقتصادي على المجتمع، مشيرة إلى أن جامعة عين شمس سوف تقدم من خلال قطاع الابتكار والتدريب كل الدعم للفريق الفائز من خلال برنامج تأهيلي مخصص لهم لتمكنهم للتقدم لمسابقة عين شمس تبتكر.