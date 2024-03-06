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الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

جامعة عين شمس تؤسس قطاعا للابتكار والتدريب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس إنشاء قطاع الإبتكار والتدريب بالجامعة والذى يضم: مركز التدريب والتطوير - مركز ريادة الأعمال والابتكار - مركز التوظيف، ليتوافق تكامل هذه المراكز الثلاثة بشكل مباشر مع رؤية جامعة عين شمس لتصبح رائدة عالميًا في التعليم والبحث والابتكار وضمان الانتقال السلس إلى العالم المهني، حيث يساهم هذا القطاع بشكل كبير في تحقيق الأهداف الشاملة للجامعة.

ويعتبر قطاع الابتكار والتدريب الأول من نوعه بين جميع الجامعات المصرية.

يذكر أن مجلس جامعة عين شمس قد وافق في جلسته بتاريخ 26 فبراير 2024 بقرار رقم (8) على إنشاء قطاع الابتكار والتدريب بالجامعة والذي يضم ثلاثة مراكز: التدريب والتطوير -  ريادة الاعمال والابتكار-  التوظيف.

التدريب والتطوير الجامعات المصرية جامعة عين شمس مركز ريادة الأعمال والابتكار مركز ريادة الأعمال