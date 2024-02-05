مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس يطلق معسكر التدريب الشتوي

أطلق مركز الإبتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس (ASU-iHub) معسكر التدريب الشتوي تحت عنوان"Sustainable Innovation and Industry 4.0"

وذلك تحت رعاية رئيس الجامعة محمد ضياء زين العابدين، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. وإشراف عادل الصباغ المدير العام لمركز الابتكار، وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار ووريادة الاعمال بالجامعة و اسلام عدلى مدير النشاط الطلابى ASU-iClub

ويهدف معسكر التدريب الشتوي الذي يستمر حتي 9 فبراير 2024 إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتزويد المشاركين بالمهارات التي تتطلبها الصناعة المصرية وتعزيز الحوار بين الثقافات حيث يجمع المعسكر طلاب من كلا البلدين مصر وألمانيا. من خلال تقديم موضوعات تعليمية في مجال الابتكار والاستدامة وإدارة الابتكار والملكية الفكرية وغيرها من الموضوعات ذات الصلة المتعلقة بالصناعة 4.0 من خلال العمل على حالات ابتكار واقعية Business Case التي تتناول قضايا الاستدامة من منظور شامل وعملي بدعم من شركاء المشروع والصناعة، ويقدم المعسكر مزيج من المحاضرات من مدربين مختلفي الخبرات والعمل الجماعي ضمن فرق وجلسات التوجيه والزيارات الميدانية بحيث يعد برنامجًا كاملا ومتنوعًا.

حيث أستهدف المعسكر خريجي جامعة عين شمس ما بين عامي 2020 و2023 وطلاب السنة الأخيرة وسيقوم كل فريق في نهاية المعسكر بتقديم عرض لمشكلة حقيقية والحل المقترح لمعالجتها.