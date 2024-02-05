جامعة عين شمس يطلق معسكر الابتكار وريادة الأعمال

أطلق مركز الابتكار وريادة الأعمال (ASU-iHub) بجامعة عين شمس معسكر الابتكار وريادة الأعمال Innovation Boot Camp 2024. وذلك بهدف تطوير مهارات الطلاب المشاركين في مسابقات الابتكار بكليات الجامعة.

تأتي هذه المبادرة في إطار اهتمام الجامعة بدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز دورها الفعال في تنمية قدرات الطلاب ودعم نشاطات النادي الطلابي ASU-iClub في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة. تحظى المبادرة برعاية السيد محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والسيدة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى إشراف السيد عادل الصباغ، المدير العام لمركز الابتكار، والسيدة وئام محمود، المدير التنفيذي لمركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، والسيد إسلام عدلي، مدير الأنشطة الطلابية بالمركز، بالإضافة إلى عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومشرفي وحدات وأندية الابتكار في كليات الجامعة.

يهدف المعسكر إلى تأهيل الطلاب المشاركين في مسابقات الابتكار بكليات الجامعة، وهو يعتبر مرحلة تأهيلية لهم قبل المشاركة في المنافسات النهائية بكلياتهم المختلفة، وذلك لتأهيلهم للمشاركة في مسابقة "عين شمس تبتكر 2024".

خلال أسبوع كامل، سيتعرض الطلاب لتجربة مميزة تمكنهم من فهم أعمق وأشمل لثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وكيفية توليد أفكار مبتكرة وإيجاد حلول للمشكلات المجتمعية المختلفة، وتحويل تلك الأفكار إلى مشاريع قابلة للتطبيق والمنافسة. سيتم ذلك من خلال محاضرات وورش عمل تتضمن مواضيع مثل "التفكير التصميمي، الأعمال المرنة، نموذج العمل الاقتصادي، التسويق، العرض التقديمي، والتنمية المستدامة"، حيث سيقدمها مدربون خبراء في مجال الابتكار وريادة الأعمال.