الاحتلال الإسرائيلي يسمح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن تصويت المجلس الوزاري المصغر الكابينت، على زيادة المساعدات التى تعبر إلى قطاع غزة قبل دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتماربن غفير إلى الجلسة.

من جانبه قال بن غفير، تعليقا على القرار: "لقد صوتوا قبل وصولي رغم أنهم كانوا يعلمون أنني كنت في اجتماع أمني".



في سياق أخر، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "نحتاج وقفا إنسانيا لإطلاق النار وتدفقا هائلا للمساعدات إلى غزة".



ورحب بقرار إسرائيل السماح بعبور المساعدات لغزة من معبر إيريز (بيت حانون)، قائلا إن المنظمة الدولية ستراقب كيفية تنفيذ إسرائيل لهذا القرار.