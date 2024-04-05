ضبط المتهم بتعذيب طفلته بمساعدة زوجته في الجيزة

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإلقاء القبض على عاطل وزوجته بتهمة التعدي بالضرب على طفلته البالغة من العمر 3 سنوات، التي تُدعى "مكة".

جاءت هذه الواقعة نتيجة لخلافات حضانية بين الطرفين في منطقة أوسيم شمال المحافظة.

تلقى المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بلاغًا من ربة منزل تتهم فيه طليقها وزوجته بتعذيب ابنتها خلال فترة قضائها الأيام مع والدها، بسبب خلافات حول حضانتها، بعد تنفيذ الإجراءات القانونية واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان المركز.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة نتيجة لتبول الطفلة بشكل لا إرادي، تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال هذه الواقعة، وتم تسليم التحقيقات للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.