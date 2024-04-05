انقلاب سيارة واشتعال النيران يسفر عن إصابة شخصين في كرداسة

أصيب شخصان بجروح وكسور، فيما تمت السيطرة على الحريق، بعد انقلاب سيارة ملاكي واشتعال النيران بها في منطقة كرداسة شمال محافظة الجيزة.

وتلقى المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بوقوع حادث مروري واشتعال النيران في سيارة ملاكي بدائرة المركز، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى المناطق المجاورة.

وبعد التحقيقات، تبين أن الحادث وقع نتيجة انحراف عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة وإصابة شخصين كانا داخلها، قبل اشتعال النيران بها.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.