رضا سليم يقود التشكيل المتوقع للأهلي أمام سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا

استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تشكيل فريقه لمواجهة سيمبا التنزاني، اليوم الجمعة، والتي من المقرر إقامتها في العاشرة مساء على استاد القاهرة الدولي في إياب ربع نهائي بطولة دوري إبطال إفريقيا.

يشهد التشكيل بعض التعديلات مثل الدفع برضا سليم بعد المستوى المتميز، الذي ظهر عليه في لقاء الذهاب الذي انتهى بفوز الأهلي بهدف نظيف.

ويأتي التشكيل المتوقع كالآتي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمود عبد المنعم كهربا، رضا سليم.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا التنزاني بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏فى الدقيقة الخامسة من زمن المباراة التي جمعت الفريقين فى ذهاب ربع نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا.‏

ويمتلك الأهلي ثلاثة سيناريوهات للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أولها الفوز بأي نتيجة فى مباراة الجمعة المقبل، كما أن التعادل بأي نتيجة يصبح سيناريو ثانيا لتأهل المارد الأحمر، وكذلك خسارة الأهلي بهدف دون رد وفوزه بركلات الترجيح يضمن صعوده لنصف نهائي البطولة القارية.

وأوقعت قرعة دور الثمانية الإفريقي فى مواجهة مع سيمبا على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجولي فى نصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها.

وافتتح الأهلي مشواره بالنسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا بتخطي عقبة سانت جورج الإثيوبي ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغاني فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزاني فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائري سلبياً فى القاهرة ثم واجه شباب بلوزداد بالجزائر وتعادل سلبياً ثم واجه ميدياما الغاني وفاز عليه بهدف دون رد ثم فاز على يانج افريكانز التنزاني بهدف دون رد ليحتل صدارة مجموعته ثم فاز على سيمبا بهدف دون رد ذهاباً فى ربع نهائي البطولة.