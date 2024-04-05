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الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

بولتون: ترامب يدرس خروج أمريكا من حلف الناتو في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية

دونالد ترامب
دونالد ترامب
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قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مستعد لإخراج واشنطن، من حلف الناتو، في حال انتخابه رئيسًا للبلاد.

وأكد بولتون في مقابلة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أن ترامب يدرس الموقف، حتى يستطيع إعلان يوم الانسحاب.

وأضاف: "كاد أن يفعل ذلك في عام 2018، وأنا أعتقد أن ذلك سيكون من أولوياته في بداية الولاية الثانية".

واعتبر بولتون أن حديث ترامب حول إمكانية الانسحاب من الناتو ليست "مساومة" مع باقي أعضاء الحلف، بل سعيه الحقيقي للانسحاب من الحلف.

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه في حال إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة لا يعتزم توفير الحماية للدول التي "لا تدفع ثمنها".

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